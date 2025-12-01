В Орехово-Зуеве идет благоустройство нового сквера

Ход работ проверил заместитель главы городского округа Дмитрий Немов совместно с председателем Совета депутатов Александром Бабаевым, представителями Ликино-Дулевского комбината благоустройства, дирекции парков округа и строителями.

Дмитрий Немов сообщил, что благоустройство идет вперед графика. Уже готов каркас сквера: все коммуникации переложены, дорожки и тропинки мостятся, новые фонари уже светят, детская и спортивная площадки смонтированы. Также в сквере установили скамейки, арт-объекты и другие малые архитектурные формы. По просьбам жителей появилась и спецплощадка для питомцев.

Подрядчик оперативно реагирует на запросы жителей на время благоустройства: где необходимо делает временные дорожки и проводит уборку территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Володарского шоссе. Глава региона отметил, что к концу года его расширят до восьми полос.

Володарское шоссе — одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие ЖК продолжают заселяться, а нагрузка на трассу увеличивается. Реконструкция шоссе началась три года назад по просьбам жителей.

«И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК «Пригород Лесное». Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК «Пригород Лесное», а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — добавил Воробьев.