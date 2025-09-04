В Орехово-Зуеве благоустроят сквер «Заводской»

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий вместе с депутатом Госдумы Геннадием Паниным и депутатом Мособлдумы Эдуардом Живцовым встретились с подрядчиком на месте будущего сквера «Заводской» в Ликино-Дулеве. Задачи непростые, фронт работ огромный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Строители проводят демонтажные и земляные работы, подготавливают бетонные основания, системы водоснабжения и водоотведения для будущих павильонов сквера. Параллельно в этом месте ремонтируем участок коллектора», — сообщил Руслан Заголовацкий.

Трудности создает подтопление реки Помрешиха. Поэтому принято решение о перекачивании стоков реки через байпасную линию. Также установлены две дополнительные станции, которые перекачивают стоки самого коллектора. «Водоканал» занимается прочисткой приемной камеры кнс от ила и песка. После подрядчик сделает финальную врезку коллектора в канализационную насосную станцию. Эти работы планируют завершить в октябре.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.