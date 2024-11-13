В октябре жители Московского региона стали пить на 40% больше кофе

Согласно статистическим данным россияне стали чаще пить кофе: продажи этого напитка навынос увеличились на четверть с начала года. Особенно рост заметен осенью: с сокращением светового дня и началом холодного сезона многим хочется согреться и взбодриться. Аналитики торговой сети «Пятерочка» выяснили, как поменялось потребление горячего напитка с наступлением холодов и какие виды кофе предпочитают россияне.

С наступлением холодов россияне стали чаще покупать горячий готовый кофе. В сентябре жители России выпили на 17% больше кофе, чем в августе — 3,2 млн литров, а в октябре, с наступлением холодов в большей части страны литраж выпитого кофе увеличился почти на 40% — до 3,8 млн литров. В целом за период с августа по октябрь 2024 года россияне выпили 9,6 млн литров всевозможных видов кофе. Вкусовые пристрастия при этом не меняются в зависимости от сезона: любимыми разновидностями кофе в августе, сентябре и октябре оставались латте, капучино и американо.

Помимо них россияне выбирают обычный кофе с молоком, флэт уайт ­(двойной эспрессо с молоком и более терпким вкусом), а также холодные виды: латте айс и капучино айс. Примечательно, что, вопреки ожиданиям, заказы холодного капучино осенью тоже выросли — с августа по октябрь почти на 30% по стране. Это может быть связано как с относительно теплым в этом сезоне октябрем, так и с общим трендом на популярность кофейных напитков.

Россияне предпочитают брать напитки большого объема: порции 330 мл в среднем заказывали почти в 6 раз больше, чем 200 мл. Популярной добавкой к кофе стали сладкие сиропы: с карамелью и с лесными орехами любят примерно поровну, чуть меньше — со вкусом ванили. Осенью их тоже стали добавлять чаще: в октябре почти в 2 раза больше, чем в августе.

Больше всего кофеманов живет в Москве, доля которой в общем «кофейном литраже» составила почти 30% за период исследования. Не считая столицы, в рейтинг попал Краснодар (15%), на третьем месте с небольшим отрывом оказался Санкт-Петербург (14%), затем Казань и Самара. Большой популярностью кофе из собственных кофемашин в магазинах сети пользуется также во Владивостоке и Хабаровске — в этих городах чаще всего вместе с покупкой продуктов в магазине заодно берут и кофе.