В округе Ступино выездная администрация приняла обращения жителей Алфимова

Жители деревни Алфимово и соседних населенных пунктов 28 сентября обсудили с представителями округа состояние дорог, благоустройство и вопросы ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча в деревне Алфимово прошла в формате выездной администрации. На вопросы жителей отвечали представители администрации округа, депутатского корпуса, Ступинской клинической больницы, Ассоциации ветеранов СВО и ресурсоснабжающих организаций.

Три человека сообщили о подтоплении тротуара. По словам заместителя главы округа Максима Жукова, вода с региональной дороги, предположительно, не уходит из-за засора водопропускной трубы. После укладки асфальта обочины также оказались выше проезжей части, поэтому на ней скапливается вода.

«Обратимся в Мосавтодор для обследования и прочистки трубы», — рассказал Жуков.

Жительница деревни Орешково пожаловалась на состояние грунтовой дороги. Весной специалисты оценят необходимые работы, проведут их в рамках летнего содержания и рассмотрят возможность включить участок в план ремонта. Также жители попросили обустроить тротуар к хоккейной коробке. Небольшой пешеходный подход планируют сделать в следующем году.

Во встрече участвовал руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко. Он отметил, что ветераны помогают семьям бойцов, пожилым жителям и молодежи, работают с профильными службами и остаются на связи с обратившимися.

Все обращения зафиксировали и передали ответственным специалистам. Выездные встречи с жителями округа Ступино продолжатся.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.