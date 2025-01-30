В округе Шаховская завершены работы по освещению улицы

В муниципальном округе Шаховская активно продолжаются работы по благоустройству общественных территорий. Одним из значимых шагов в этом направлении стало завершение работ по проведению линии уличного освещения на улице Сиреневая в деревне Дор. Это событие стало важным шагом к повышению качества жизни местных жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работа МПКХ «Шаховская» по установке новых фонарей не только улучшила видимость на улице в темное время суток, но также значительно повысила уровень безопасности для жителей. Теперь пешеходы смогут передвигаться по улице без страха, что значительно повысит доверие граждан к местной инфраструктуре.

Новые освительные приборы не только выполняют функциональную задачу, но и делают улицу более привлекательной и уютной. Жители смогут проводить больше времени на свежем воздухе и наслаждаться атмосферой своей деревни даже после заката.

Работы по благоустройству, проводимые в Шаховском округе, имеют значительное значение для повышения качества жизни местных жителей. Установка уличного освещения на улице Сиреневая является лишь одним из примеров того, как забота о безопасности и комфорте граждан способствует созданию более удобной и дружелюбной городской среды.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.