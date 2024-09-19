В округе Шаховская завершается посевная озимых культур

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Шаховские фермеры завершают сбор урожая. Работники полей трудятся и днем, и ночью. Из посеянных зерновых и зернобобовых 5 247 гектар на зерно убрано 5 092 гектар, скошено на корм 114 гектаров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день валовой сбор составил 19 853 тонн, средняя урожайность составляет 39 центнеров на гектар.

Масличные культуры также в процессе уборки. Из посеянных 7 915 гектаров убрано на зерно 5 196 гектар, средняя урожайность составляет 16,3 центнера на гектар.

Также хозяйства убирают овощи и картофель. Хозяйство Елены Перовой собрало около 30 тонн картофеля.

Кроме того, завершается посевная озимых культур. На сегодняшний день засеяно 90%.

«В этом году нашим аграриям способствует погода. Амбары забиты сеном, сенажом, зерновыми и бобовыми культурами. Завершается подготовка к следующему сезону», — прокомментировал глава городского округа Шаховская Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.