В округе Пушкинский провели комплексную проверку пришкольных территорий

Более трех часов ушло на детальный осмотр всех пришкольных территорий в городе Пушкино — это 24 площадки. Чтобы обеспечить безопасное и комфортное начало учебного года для тысяч школьников, глава округа Максим Красноцветов инициировал проверку пришкольных территорий, об этом сообщает пресс-служба городского округа Пушкинский.

Мониторинг 28 августа провели уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова и руководство МКУ «Пушгорхоз». Дефекты фиксировали на месте. Основное внимание уделялось состоянию подъездных путей, дорожных разметок, контейнерных площадок, а также наличию аварийных деревьев и поросли в районе школ.

«На момент проверки где-то работы уже велись. В основном — покос травы и уборка территорий от мелкого мусора и пыли. Коллегам жму руку, сработали на опережение. Где-то задачи возникали посложнее: точечный ямочный ремонт, покраска ограждений, замена дорожных знаков. Все выявленные нарушения взяты сотрудниками МКУ в работу. До начала учебного года осталось мало времени, поэтому работы по устранению дефектов нужно провести оперативно. Обсудили с коллегами необходимые меры, согласовали сроки и ресурсы. Уверена, задача, поставленная главой округа — до 1 сентября все территории возле школ привести в надлежащее состояние, — будет выполнена на пять с плюсом», — поделилась Ушакова.

Ранее, 26 августа, пришкольные территории проверили в Ивантеевке. Ушакова вместе с представителями руководства МКУ «Тарасовское» по поручению главы округа Максима Красноцветова проинспектировали состояние ограждений, дорог, парковочных мест, дорожных знаков, зелёных насаждений, пешеходных дорожек и контейнерных площадок. В зоне внимания 8 объектов, находящихся в границах Ивантеевки.

28 августа уполномоченный главы округа Пушкинский Ольга Алексеева совместно с депутатом муниципального Совета депутатов Анной Дунаевой, представителями коммунальных служб и учебных заведений осмотрели прилегающие территории образовательных учреждений в поселках Лесной и Зверосовхоза, а также в селе Царево.

«В преддверии нового учебного года комплексная проверка прилегающих территорий образовательных учреждений становится одним из важнейших этапов подготовки. Мы прилагаем все усилия, чтобы дети с радостью переступили порог школы, зная, что о них позаботились», — рассказала Ольга Алексеева.

В Пушкинском — 24 общеобразовательных учреждения и два учреждения дополнительного образования детей. Всего в этом году в школах округа будут обучаться порядка 39 300 человек, из них 3 800 первоклассников. 13 600 воспитанников дошкольных отделений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.