В округе Пушкинский приступили к первому этапу расчистки реки Скалба

В настоящее время работы ведутся в Ивантеевке на участке 2,5 километра от улицы Льва Толстого до улицы Хлебозаводская (до впадения Скалбы в реку Уча).

«Это долгожданное мероприятие. В текущем году с начала сентября по государственному контракту с Министерством экологии мы приступили к первому этапу по расчистке реки Скалба. В текущем 2025 году планируем расчистить порядка 2,5 километров в Ивантеевке. В настоящее время подрядчик работает на объекте, работы ведутся активно, в соответствии с графиком. Работы подрядчик планирует завершить в ноябре и в следующем году, мы надеемся, все остальные этапы будут реализованы», - рассказал заместитель главы городского округа Пушкинский Максим Прибытков.

Проводится уборка водной растительности, поваленных и сухостойных деревьев и мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», – сказал Воробьев.