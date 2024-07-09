В округе Пушкинский подвели итоги первой смены русско-китайского лагеря

В русско-китайском лагере «Любопытная Панда» образовательного центра № 7 округа Пушкинский подошла к концу образовательная смена, в ходе которой дети погрузились в изучение китайской культуры и языка. В заключительный день лагеря юные участники представили свои проекты, демонстрируя навыки, полученные за время пребывания в лагере, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Ребята не просто учили слова и фразы, они практиковались в разговорной речи, изучали иероглифы, что способствовало полноценному восприятию языка. Через музыку, традиционные игры и ремесла, а также через кулинарные мастер-классы дети смогли прикоснуться к богатству китайской культурной традиции. В ходе смены были организованы различные творческие конкурсы и мастер-классы, которые позволили детям проявить свои таланты и новые знания.

В заключительный день смены юные участники представили свои проекты, которые включали в себя как творческие работы, так и исследовательские проекты. Каждый проект был уникальным и отражал индивидуальный подход к изучению китайской культуры и языка.

Родители посетили лагерь, чтобы увидеть достижения своих детей, которые провели для них чайную церемонию и поделились интересными фактами о китайской культуре. Участники лагеря также показали свои умения в приготовлении традиционных рисовых шариков с начинкой из фиников.

В завершение программы педагоги дали напутствие детям на будущее изучение китайского языка и вручили поощрительные призы за активное участие в течение смены. День завершился написанием пожеланий друг другу на год вперед, что стало символом дружбы и взаимоподдержки между участниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.