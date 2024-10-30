В округе Пушкинский объявлен конкурс на капремонт детсада

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения МБОУ «Образовательный комплекс № 4» (корпус 3 — дошкольное отделение «Аленушка») в г. о. Пушкинский, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации МБОУ «Образовательный комплекс № 4» (корпус 3 — дошкольное отделение «Аленушка») по адресу: Московская область, г. о. Пушкинский, пос. Зверосовхоза, ул. Центральная, д. 8. Двухэтажное здание детского сада 1966 года постройки, общая площадь которого составляет 907,7 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.