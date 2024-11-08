В округе Коломна отловлены 40 бродячих собак за октябрь

Ловчие бригады продолжают выезжать в Коломну и Озеры по обращениям жителей. В октябре специалисты службы поймали в населенных пунктах округа 40 бродячих собак, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За девять месяцев с улицы забрали 388 особей, и 85 из них навсегда остались жить в приюте для животных. Остальных четвероногих, которые попали в руки ловцов, вернули обратно в среду обитания — после проведения обязательных процедур вакцинации и стерилизации.

«Животные без владельцев, напавшие на человека и причинившие вред его здоровью, не могут быть возвращены на прежние места обитания. Такие собаки после отлова остаются в приюте на пожизненном содержании», — поясняет заместитель начальника отдела сельского хозяйства и потребительского рынка администрации городского округа Коломна Анастасия Липатова.

В соответствии с действующим законодательством собаки с бирками, которые не проявляют немотивированную агрессию, отлову не подлежат.

В случае обнаружения на улице бродячих собак коломенцы могут обратиться в кол-центр Госветслужбы Подмосковья. Горячая линия работает круглосуточно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.