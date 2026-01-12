В Одинцовском техникуме провели занятие о создании мультфильмов

Занятие из цикла «Разговоры о важном» на тему создания мультфильмов прошло 12 января для студентов Одинцовского техникума, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

12 января на площадке Одинцовского техникума состоялось занятие «Как создают мультфильмы?» в рамках цикла «Разговоры о важном». Студенты познакомились с современными этапами развития анимации, изучили примеры работ профессионалов и проанализировали известные мультфильмы. Преподаватели рассказали, как рождается идея мультфильма, создаются персонажи и декорации, а также как проходит озвучивание и монтаж.

Одинцовский техникум был основан в 1940 году. За более чем 80 лет здесь подготовили свыше 25 тысяч специалистов. В техникуме реализуются программы по монтажу и эксплуатации инженерных систем, твердотельной электронике, сварочному производству, информационным системам, программированию, ремонту автомобилей, банковскому делу, технологии общественного питания и парикмахерскому искусству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.