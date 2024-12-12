В Одинцовском округе вручили первые паспорта 20 школьникам

Свои первые паспорта в администрации Одинцовского округа получили 20 школьников. Каждому из них главный документ вручил глава муниципалитета Андрей Иванов. Ребят поздравили с важным событием и напомнили о новых правах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Паспорт — это не просто документ. Это подтверждение вашего статуса. С сегодняшнего дня вы полноправные граждане своей великой страны. Помните, что быть гражданином — это не только пользоваться правами, но и брать на себя ответственность за свои поступки, за людей, которые вокруг вас, за всю Россию. Сегодня мне хотелось бы пожелать вам решимости и уверенности в своих силах, решительности в достижении намеченных целей. Сегодня мы передаем вам не только паспорт. Мы передаем вам свое доверие, свою веру в каждого из вас, потому что именно вам предстоит строить будущее нашей страны. Очень символично, что свой первый паспорт вы получаете в День памяти Александра Невского — известного защитника России, дипломата, человека, который является примером для всех нас», — дал напутствие ребятам глава муниципалитета.

Узнать больше о жизни Александра Невского, а также о главных событиях, без которых невозможно понять роль и место страны в современном мире, школьники смогут из книги Николая Карамзина «История Государства Российского» — ее подростки получили вместе с новым документом. По традиции, после вручения школьники и их родители пообщались с главой округа и сделали общее фото на память.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.