В Одинцовском округе в сентябре откроется детский технопарк «Кванториум»

В Одинцовском округе в сентября состоится открытие детского технопарка. Благодаря бесплатным программам дополнительного образования по самым востребованным направлениям, которые будут доступны в «Кванториуме», школьники смогут заниматься наукой и знакомиться с новыми технологиями. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В технопарках ребята могут бесплатно заниматься наукой, технологиями и творческими направлениями. Это не просто дополнительные занятия после уроков — это полноценная база для развития творческого потенциала детей. Здесь представлено самое современное оборудование, преподаватели постоянно учатся и узнают о последних достижениях науки», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Уникальность обучения в «Кванториумах» заключается в том, что каждого воспитанника с первых занятий преподаватели нацеливают на создание и воплощение в жизнь своего собственного проекта. Педагоги выступают в роли наставников и помогают довести идею до реально работающего прототипа.

Посмотреть программы дополнительного образования можно на портале единой информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Московской области».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.