В Одинцовском округе усилили подготовку к весеннему паводку

Подготовку к весеннему паводку обсудили 4 марта в Одинцовском округе на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством главы муниципалитета Андрея Иванова. В зоне риска — поймы рек и ряд населенных пунктов, сформирована группировка из 110 человек и 42 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В начале марта высота снежного покрова в муниципалитете достигла 75 сантиметров, что почти вдвое превышает средние многолетние значения. По прогнозам, лед в столичном регионе вскроется во второй половине марта, а паводок ожидается ранним и сильным.

«Дополнительный фактор риска — температурный прогноз. По оценкам специалистов, март будет примерно на три градуса теплее нормы. Уже к концу месяца дневные температуры могут достигать +11…+16 градусов. Такой резкий приход весны неизбежно приведет к ускоренному таянию снега и интенсивному притоку талых вод. К этому мы должны быть полностью готовы», — подчеркнул Андрей Иванов.

К угрожаемым территориям отнесены поймы рек Вяземка, Ликова и Незнайка, отдельные участки в Звенигороде, деревни Чапаевка и Горышкино, село Введенское, улица Садовая и платформа «Отрадное» в Одинцово. Обстановку контролируют пост Росгидромета под Звенигородом, пять постов мониторинга уровня воды и электронные вешки Минэкологии Московской области. Особое внимание уделено защите социальных объектов.

В жилом комплексе «Ракитня» в Звенигороде установили насосное оборудование и энергоустановку, откачку воды из накопительного водоема планируют начать в ближайший понедельник. Для реагирования сформированы 11 бригад постоянной готовности, которые будут работать круглосуточно. Также предусмотрены расчистка дренажных систем, ежедневный мониторинг водоемов и подготовка дополнительной техники.

Отдельно на комиссии рассмотрели очистку крыш от снега и наледи. В округе насчитывается 742 многоквартирных дома со скатными кровлями, из них очищена 721. Наихудшая ситуация — в домах с непосредственным управлением: из 15 зданий работы выполнены только в пяти. Глава поручил при необходимости привлекать к очистке управляющие компании, а также обеспечить проезд к контейнерным площадкам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.