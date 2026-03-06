В Одинцовском округе студенты техникума посетили лекцию криминалиста

Студенты Одинцовского техникума 5 марта посетили интенсивную лекцию в библиотеке семейного типа № 4 в Одинцовском округе Подмосковья. Эксперт-криминалист Виктория Прохорова рассказала о специфике профессии и видах судебных экспертиз, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе встречи Виктория Прохорова раскрыла ключевые аспекты своей профессиональной деятельности. Она подробно объяснила, как организован процесс криминалистической экспертизы, и остановилась на ее основных направлениях — почерковедческой, биологической, судебно-медицинской и других. Отдельное внимание лектор уделила роли экспертиз в раскрытии преступлений.

Эксперт представила образцы вещественных доказательств и разобрала реальный случай из практики, показав, как микроскопические детали могут стать решающими для следствия.

Студенты смогли самостоятельно поработать с образцами, что позволило им лучше понять уровень ответственности и точности, необходимый в этой профессии. Встреча завершилась ответами на вопросы и обсуждением темы.

