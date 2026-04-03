В Одинцовском округе снизился уровень воды на большинстве рек

В Одинцовском округе продолжается ежедневный контроль паводковой ситуации. Специалисты наблюдают за состоянием 11 рек, протекающих по территории муниципалитета. За последние сутки уровень воды снизился на девяти из них.

Незначительный подъем зафиксирован только на реках Островня в Покровском и Нара в Крутицком. По данным специалистов, угрозы подтопления населенных пунктов в настоящее время нет.

Наиболее подверженными риску остаются поймы рек Вяземка, Ликова и Незнайка. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в округе в круглосуточной готовности находятся 11 бригад — 45 человек и 24 единицы техники.

Жителям, проживающим в зонах возможного подтопления, рекомендуют заранее подготовить документы, деньги, ценные вещи, аптечку и необходимые лекарства. Также следует иметь запас продуктов на три дня, теплую одежду и резиновые сапоги.

При угрозе паводка важно сохранять спокойствие, предупредить соседей и оказать помощь пожилым и маломобильным людям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.