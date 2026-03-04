В Одинцовском округе провели «Добрый урок» для школьников

В школе № 5 Одинцовского округа 3 марта прошел «Добрый урок», посвященный добровольчеству. Амбассадор движения «Волонтеры Подмосковья» Филипп Собх рассказал ученикам о направлениях волонтерства и проектах, действующих в округе и регионе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече школьникам объяснили, кто такие добровольцы и какие инициативы реализуются в Одинцовском округе и Подмосковье. Ребята узнали, как вступить в волонтерский актив и присоединиться к команде инициативных и неравнодушных людей.

В продолжение занятия представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей провели практический мастер-класс по оказанию первой помощи. Ученикам рассказали о правилах поведения в экстренных ситуациях и предложили отработать базовые навыки.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Школьники задавали вопросы и делились своими мнениями. Подобные встречи помогают формировать у молодежи чувство ответственности, взаимопомощи и готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.