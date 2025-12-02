В Одинцовском округе проведут военно-исторический праздник «Дунинский рубеж» 7 декабря

7 декабря в деревне Дунино Одинцовского округа состоится военно-исторический праздник «Дунинский рубеж». Мероприятие пройдет с 12:00 до 15:30 и приурочено ко Дню воинской славы России — 84-й годовщине контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву 1941 года.

Деревня Дунино находилась в одном километре от линии фронта и имела важное стратегическое значение. Здесь советские войска перегруппировывались для решительного наступления, размещался госпиталь, а в лесополосе за околицей находились подразделения зенитной артиллерии и прожектористы, которые составляли «небесный щит» столицы.

В программе праздника запланированы митинг у памятника погибшим землякам возле храма, благодарственный молебен, минута молчания и возложение цветов. Также пройдет праздничная концертная программа, народные гуляния, работа армейской полевой кухни, выставки поисковых отрядов и военно-исторических клубов, тематические интерактивные площадки и фотозоны. Посетители смогут осмотреть фортификационные сооружения. Вход на мероприятие свободный. Координаты места проведения: 55.722973, 36.938849.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.