В Одинцовском округе прошли акции «Стихи Победы» и «Окна Победы»

В Одинцовском округе в рамках празднования 81-й годовщины Победы студенты Одинцовского техникума провели акции «Стихи Победы», «Окна Победы» и «Георгиевская ленточка». Патриотические мероприятия прошли в образовательном учреждении и на улицах города в преддверии 9 Мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студенты-активисты ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» присоединились к мероприятиям, посвященным 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году единства народов России и марафону «Наследники Победы». В техникуме прошел конкурс чтецов в рамках акции «Стихи Победы». Участники исполнили произведения военных лет о героизме и стойкости народа, тяжелых утратах и великой Победе.

В рамках акции «Окна Победы» студенты оформили окна учебного заведения тематическими композициями ко Дню Победы.

Кроме того, активисты Краснознаменского филиала техникума проводят традиционную акцию «Георгиевская ленточка». Волонтеры вышли на улицы города, чтобы вручить жителям символ воинской славы и благодарности защитникам Отечества. Акция продлится до 8 мая включительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.