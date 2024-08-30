В Одинцовском округе откроют 5 школ и 3 детских сада к началу учебного года

В Одинцовском округе к началу учебного года откроются 5 школ и 3 детских сада. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За счет средств бюджета в округе возвели 2 школы — в поселке Горки-2 и селе Немчиновка. Они рассчитаны на 550 учеников каждая. Из внебюджетных источников финансировалось возведение нового корпуса школы «Надежда» на 200 мест, школы в ЖК «Одинцово-1» на 1 160 обучающихся и ЖК «Заречье-парк» на 600. Кроме того, воспитанников примут 2 новых детских сада на 130 мест каждый в ЖК «Семейный» и садик на 60 ребят в ЖК «Одинцово-1».

«К новому учебному году планируем открыть 2 школы за бюджет и 3 школы за внебюджетные средства, также 3 новых детских сада откроют свои двери для дошколят. Школа в Горках-2 запланирована к открытию 2 сентября. Уже получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Сейчас ведутся мероприятия по оформлению муниципальной собственности и лицензирование. Завершается уборка классов и помещений общего пользования», — подчеркнул первый заместитель главы округа Михаил Пайсов.

В этом году новый учебный год стартует 2 сентября. За парты в Одинцовском округе сядут 6,5 тыс. первоклассников. Всего в школах муниципалитета будут обучаться более 58 тысяч ребят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.