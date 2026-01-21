В Одинцовском округе наградили работников энергетической отрасли

сегодня в 18:37

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 20 января поздравил работников ресурсоснабжающих организаций с Днем энергетика и вручил награды отличившимся специалистам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония прошла на площадке культурно-спортивного досугового центра «Ершовское». В этот день 34 специалиста жилищно-коммунальной сферы, сотрудники АО «Одинцовская теплосеть», муниципальных предприятий «ЖКХ Назарьево» и «Звенигородские инженерные сети» получили награды.

Андрей Иванов отметил, что энергетики обеспечивают стабильную работу предприятий, социальных объектов и комфорт жителей округа. Он поблагодарил специалистов за профессионализм, ответственность и готовность работать в сложных условиях.

Среди врученных наград — благодарности и почетные грамоты министерства энергетики, министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, благодарственные письма областного комитета по ценам и тарифам и главы округа. Директор «Звенигородских инженерных сетей» Александр Евсеев получил звание «Почетный энергетик».

День энергетика традиционно отмечается 22 декабря и подчеркивает значимость профессии для обеспечения тепла и света в домах, на предприятиях и социальных объектах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.