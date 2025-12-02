В Одинцовском округе начался прием заявок на детский конкурс «Новогодняя фантазия»

В Одинцовском городском округе с 1 декабря стартовал прием заявок на окружной конкурс детского творчества «Новогодняя фантазия» для детей от 5 до 12 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском городском округе с 1 декабря открыт прием заявок на окружной открытый конкурс детского творчества «Новогодняя фантазия». Участниками могут стать учащиеся художественных отделений учреждений дополнительного образования, художественных студий и кружков изобразительного искусства округа в возрасте от 5 до 12 лет.

Конкурс разделен на четыре возрастные группы: 5-6, 7-8, 9-10 и 11-12 лет. В нем предусмотрено три номинации: «Окно в Новый год» — рисунки на тему зимних пейзажей и новогодних композиций; «Подарок для елочки» — декоративно-прикладное искусство, включая аппликации и поделки для украшения новогодней елки; «Новогодняя сказка» — иллюстрации к любимым новогодним сказкам.

Прием заявок продлится до 15 декабря 2025 года. Заявки принимаются только от образовательных организаций на официальном бланке по электронной почте оргкомитета с темой письма «Новогодняя фантазия». Индивидуальные заявки не рассматриваются. Итоги конкурса подведут 25 декабря. Победители получат дипломы лауреатов I, II и III степени и памятные подарки, участники — дипломы участника. Положение конкурса доступно на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.