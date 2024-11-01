В Одинцовском округе конный завод отметил 100-летний юбилей

ОАО «Московский конный завод № 1», расположенный в Одинцовском городском округе, отметил 100-летний юбилей. Предприятие является племенным хозяйством по разведению первой российской заводской породы лошадей — орловской рысистой, также выращивает лошадей тракененской породы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что на конезаводе в настоящее время содержатся более 170 голов чистопородных лошадей орловской рысистой породы, в том числе 63 конематки и 3 жеребца-производителя. На предприятии рождено и выращено более 20 выдающихся жеребцов-производителей. Одна из знаменитых лошадей хозяйства — гнедой жеребец Квадрат, родившийся в 1946 году. В 4-летнем возрасте выиграл зимние и летние дерби для орловских и русских рысаков, приз Барса и Большой Всесоюзный приз. Был признан чемпионом породы и именно с него в стране началось искусственное осеменение лошадей. Потомство Квадрата насчитывает более 600 жеребят.

Кроме того, за историю ОАО «Московский конный завод № 1» получено 24 рекордиста, установивших более 30 Всесоюзных и Всероссийских рекордов. На конезаводе выращено 18 победителей приза Барса для 4-летних рысаков орловской породы. Также предприятие вносит вклад в сохранение традиционной конной упряжки — русской тройки, ежегодно на его базе проводится Чемпионат «Крылатое сердце России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.