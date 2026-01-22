В Одинцово прошла встреча школьников с активистами «Движения Первых»

В гимназии №14 Одинцово 21 января состоялась встреча школьников с активистами «Движения Первых» и «Молодой Гвардии» по вопросам кибербезопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в актовом зале гимназии №14 в рамках проекта «Классные встречи» Движения Первых. В нем приняли участие учащиеся школы, активисты Движения Первых и представители «Молодой Гвардии».

Встреча была организована для повышения уровня информационной безопасности среди молодежи Подмосковья. В рамках мероприятия специалисты ООО «Алгоритмика» рассказали школьникам об основах программирования и правилах безопасного поведения в цифровой среде.

Участники активно задавали вопросы, обсуждали важность ответственного поведения в интернете и проявили интерес к IT-сфере. По словам организаторов, подобные встречи помогают школьникам лучше ориентироваться в цифровом пространстве и принимать осознанные решения в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.