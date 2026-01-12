В Одинцово подвели итоги зимней профориентационной школы #ProМГИМО

На базе Одинцовского кампуса МГИМО 12 января завершилась зимняя профориентационная школа #ProМГИМО. В мероприятии приняли участие школьники, которые познакомились с университетской средой и образовательными направлениями института.

В рамках программы прошли встречи с представителями руководства и преподавателями МГИМО. Участникам рассказали о специфике обучения, требованиях к абитуриентам и перспективах выпускников.

Образовательная часть включала тематические занятия, практикумы и интерактивные форматы. Для школьников также были организованы мероприятия, направленные на развитие коммуникативных и лидерских навыков, а также умения презентовать себя в академической среде. По итогам программы участники получили новые знания, опыт и более четкое понимание возможностей обучения в МГИМО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.