В Одинцове виновнику незаконного размещения отходов придется выплатить 7 млн руб

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы гражданина, виновного в незаконном размещении отходов в Одинцовском городском округе. Ранее он был уличен в завозе и размещении строительного мусора и грунтов в селе Жаворонки, в том числе, в прибрежной защитной полосе реки Малая Вяземка. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Нелегальное захоронение отходов в селе также организовало ООО «Прогресс». По итогам надзорных мероприятий оба нарушителя были привлечены к административной ответственности.

Специалисты аккредитованной лаборатории рассчитали ущерб от незаконных свалок, который превысил 7 миллионов рублей. Рассмотрев иск Минэкологии, Щербинский районный суд вынес решение о взыскании этой суммы солидарно с компании и гражданина.

Последний, не согласившись с решением, подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд, утверждая, что его вина в причинении ущерба якобы не доказана, и доказательств нанесенного вреда нет. Однако судебная коллегия оставила в силе решение первой инстанции, ущерб придется возмещать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.