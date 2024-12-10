В Одинцове при помощи партии ЕР значительно расширили сеть медучреждений

Партия «Единая Россия» выступает за создание системы доступной и квалифицированной медицинской помощи. За 5 лет при непосредственном участии активистов партии значительно расширена сеть медучреждений на всей территории Одинцовского округа, в том числе и для жителей отдаленных территорий. Об этом сообщает пресс-служба председатель совета ОМСУ.

Например, поликлинику в селе Ромашково, ФАП в селе Саввинская Слобода, центр диспансеризации в г. Одинцово, поликлинику № 1 в г. Одинцово. Отремонтирована Акуловская амбулатория, в которой масштабной реновации не проводилось более 30 лет.

Прошла комплексная модернизация диагностического отделения Звенигородского подразделения Одинцовской областной больницы — теперь это современный многофункциональный диагностический центр. Полностью обновлена поликлиника в селе Никольское.

В ближайшее время в Одинцовском округе запланировано открытие фельдшерско-акушерского пункта и пяти поликлиник, среди которых поликлиника в густонаселенном ЖК «Гусарская Баллада», где помощь будет оказываться как детям, так и взрослым; поликлиника в поселке Заречье, консультационно-диагностический центр в селе Ромашково и детская поликлиника в Звенигороде.

В хирургическом корпусе ГКБ № 45 в Звенигороде открыли новую операционную с современным ангиографическим комплексом SIEMENS.

Контроль за качеством работ и сроками сдачи объектов ведут члены партии «Единая Россия» в рамках выполнения наказов Народной программы.

Партия поддерживает расширение применения телемедицинских технологий в работе первичного звена здравоохранения: пациентам станет проще получить консультацию узких специалистов, получить направления на исследования.

Также «Единая Россия» выступает за принятие программы импортозамещения в здравоохранении, цель которой снизить зависимость от импортных поставок и сделать оказание медицинской помощи бесперебойным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.



«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.