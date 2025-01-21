В Одинцове открыто более 36 тыс кв метров торговых площадей за 2024 год

За 2024 год на территории Одинцовского городского округа введено в эксплуатацию 36,5 тыс. квадратных метров площадей стационарных предприятий розничной торговли — торговых центров, сетевых и розничных магазинов. Муниципалитет лидирует среди всех округов по вводу новых торговых объектов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Самыми масштабными предприятиями по площадям стали ТЦ «Однипарк» в селе Юдино — создано 29,8 тыс. квадратных метров торговых площадей и 40 рабочих мест, ТЦ «ОДЭПО» — 2,7 тыс. квадратных метров и 10 рабочих мест, магазин «Верный» ­– 833 квадратных метра и 10 рабочих мест.

Всего в прошлом году было введено в эксплуатацию 285,5 тыс. квадратных метров торговых площадей. Лидерами по вводу также выступили Богородский городской округ и Долгопрудный — создано 26,1 и 16,8 тыс. квадратных метров.

Розничная торговля является одним из ключевых сегментов экономики региона. Открытие новых торговых точек делает жизнь жителей региона комфортнее, а совершение покупок становится удобным. Во многих случаях отпадает необходимость в использовании личного или общественного транспорта — магазины открываются во дворах жилых домов, а также в точках с высокой проходимостью.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.