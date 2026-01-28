сегодня в 16:49

В Одинцове коммунальщики расчистили снег у дома 13 на улице Сосновая

Коммунальные службы Одинцова 28 января очистили подъездные пути, тротуары и парковку возле дома 13 на улице Сосновая.

В 8-м микрорайоне Одинцова коммунальные службы провели расчистку территории у дома 13 по улице Сосновая. Спецтехника убирала сугробы с проезжей части, а рабочие вручную очищали пешеходные дорожки, подходы к контейнерной площадке и парковочные места.

Работы велись без перерывов: бригады сменяли друг друга, чтобы обеспечить бесперебойную уборку снега. Пока одни сотрудники отогревались, другие продолжали расчистку территории.

По данным синоптиков, метель в Одинцовском округе завершится только 29 января. До этого времени коммунальные и дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.