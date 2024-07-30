В Одинцове инспекторы проверили деятельность 24 торговых точек

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с сотрудниками полиции и ГУРБ провели мониторинг торговых объектов на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Так, были зафиксированы 2 незаконных нестационарных торговых объекта, которые отсутствовали в схеме размещения. На 3 локациях была выявлена несанкционированная выносная торговля, еще 2 — нарушали архитектурный облик. Более того, специалисты зафиксировали 10 объектов, которые стоят на кадастре, но визуальный осмотр указывает на признаки нестационарных торговых объектов. В настоящий момент по каждому адресу проверяется законность присвоения права собственности.

В результате, специалистами Минсельхозпрода совместно с представителями ГУРБ Московской области был утвержден список из 24 торговых объектов, расположенных в поселках Горки-2, Горки-10 и Барвихе, где была зафиксирована основная часть недочетов в содержании и в соответствии с деятельностью установленным требованиям.

По итогу проверки, сотрудниками МВД составлен 31 протокол по нарушениям правил въезда и пребывания на территории РФ, либо других норм законодательства для иностранных граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.