В Одессе защитница «мовы» оказалась вебкамщицей с тату на русском языке

В Одессе украинка, работающая вебкам-моделью, устроила скандал с уличными музыкантами из-за хитов певца Виктора Цоя. Видео конфликта быстро распространилось по социальным сетям и каналам в Telegram, сообщает «Царьград» .

В Сети утверждают, что Юлия К. привязалась к уличным музыкантам из-за того, что они исполняли композиции Цоя на улице Дерибасовской. Девушка сочла, что исполнение песен «корейца» на русском языке является неуместным.

Музыканты ответили ей, что не давали согласия на их съемку, а Цой был рок-музыкантом из Советского Союза.

Украинка Юлия К. называет себя блогером и уже не в первый раз устраивает подобные скандалы. Ранее она пыталась сорвать бизнес-мероприятие в Одессе, протестуя против его проведения на русском языке.

Пользователи Сети уже выяснили, что К. работает в вебкам-индустрии. К слову, у нее есть татуировка на русском языке с надписью «Другой жизни не будет».