В Общественной палате предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что бабушки и дедушки с разрешения родителей должны иметь возможность вписывать внуков в свои паспорта, сообщает ТАСС .

«Особенно это важно для многодетных родителей, которым в воспитании помогают бабушки и дедушки. По сути, во многих случаях они воспитывают детей, поскольку родители не всегда с этим справляются», — заявил Рыбальченко.

Он подчеркнул, что это позволит старшим членам семьи проще заселяться куда-то с внуками, а также решать другие задачи, включая проведение различных медицинских операций.

Рыбальченко добавил, что ОП РФ уже выдвигала данную инициативу. Следует вернуться к рассмотрению вопроса о штампе в паспорте бабушкам и дедушкам при заявлении от двух родителей.

