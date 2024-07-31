В Новосибирской области назвали, какие учителя сейчас самые востребованные

Пресс-служба министерства образования Новосибирской области назвала самых востребованных учителей в регионе. Ими стали преподаватели начальных классов, русского и иностранного языков, а также математики, сообщает «ФедералПресс» .

«Наиболее востребованными являются учителя начальных классов, а также по предметам: иностранный язык, русский язык и математика», — поделились в ведомстве.

По данным пресс-службы, эффективным способом кадрового обеспечения образовательных учреждений выступает обучение по целевым программам. Сейчас в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» обучается 936 студентов по целевым договорам, из них 183 человека получают поддержку за счет регионального бюджета.

В новосибирском Минобразования отметили, что в данный момент в регионе нет школ, которые сталкиваются с серьезной нехваткой преподавательских кадров. Информацию о потребности в учителях обещают обнародовать в конце августа 2024 года.

Для улучшения ситуации с кадрами в образовательной сфере привлекаются молодые специалисты. Им предлагают следующие льготы: единовременная выплата в размере действующего прожиточного минимума, ежемесячная надбавка к зарплате в размере 25%, единовременная выплата в размере 15 тыс. рублей для «целевиков», а также приоритет в обеспечении местами в детских садах и полная компенсация затрат на коммунальные услуги.

С 2020 года по инициативе президента России Владимира Путина стартовала программа «Земский учитель». В 2023 году в Новосибирскую область удалось привлечь 54 специалиста в сфере образования. За 4 года реализации данной инициативы в регион прибыли 212 педагогов.