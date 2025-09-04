В новом ЖК Ленинского завершается строительство детского сада

В жилом комплексе «Новое Видное», расположенном в деревне Калиновка, близится к завершению возведение современного детского сада, рассчитанного на 350 воспитанников. Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проинспектировал ход строительства дошкольного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Все необходимые коммуникации уже подведены, в настоящее время полным ходом ведется черновая отделка помещений. Выполнено предварительное оштукатуривание стен и укладка напольной плитки. Важно, что ввод детского сада увязан с завершением первой очереди жилой застройки, что предусматривает расселение двух домов на улице Калиновой, как мы ранее обсуждали с жителями», - приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. Трехэтажное здание площадью 4,4 тыс. кв. метров будет принимать 14 групп по 25 детей в каждой. На первых двух этажах разместятся по пять групповых блоков, на третьем - четыре. Для каждой из групп будет оборудована игровая зона с разнообразными элементами, такими как теневые навесы, беседки, спортивные лабиринты и развивающие игры. Половина территории будет отведена под зеленые насаждения.

Также в рамках развития транспортной инфраструктуры запланированы дополнительные дороги, которые обеспечат выезд на Старокаширское шоссе и в центр города Видное. Проезжая часть будет расширена до четырех полос.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.