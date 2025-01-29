В новом сезоне «Цифрового ликбеза» учащимся Подмосковья расскажут о работе с ИИ

3 февраля стартует новый сезон «Цифрового ликбеза», подготовленный экспертами благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Школьникам расскажут, как защититься от спама, и как искусственный интеллект, нейросети и правильно написанные промпты помогают в творчестве и учебе. Также им объяснят, что такое резервное копирование и как правильно хранить важную информацию.

Уроки «Цифрового ликбеза» рассчитаны на детей старше 6 лет, а также рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами.

Ролики и методические материалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза». Принять участие в проекте можно с 3 февраля по 2 марта 2025 года.

«Цифровой ликбез» был запущен в 2022 году при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. Его уроки посвящены безопасному поведению в сети «Интернет» и развитию навыков цифровой грамотности у подрастающего поколения. На сайте проекта представлены мультипликационные ролики от ведущих цифровых компаний-лидеров — благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.