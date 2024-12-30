В новогоднюю ночь ожидается полярное сияние из-за 2 мощных вспышек на Солнце

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Россияне увидят полярное сияние в новогоднюю ночь из-за вспышек на Солнце

Утром 30 декабря на Солнце произошли две мощные вспышки в той части звезды, которая влияет на Землю. Из-за этого в новогоднюю ночь россияне смогут наблюдать полярное сияние, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

«На Солнце рано утром, в 7:14 и 7:31, произошли подряд две новые вспышки высшего рентгеновского класса X», — уточнил специалист.

К середине дня 31 декабря влияние вспышек дойдет до Земли, что спровоцирует полярные сияния. Однако, в каких именно регионах будет видно это явление, не уточняется.

Богачев пояснил, что прошлые новогодние праздники также проходили в период высокой солнечной активности.

И в целом 2024 год начался в период мощных вспышек.