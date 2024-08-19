сегодня в 12:05

В Новгородской области задержали молодого человека, который хотел воевать за ВСУ

Житель Новгородской области планировал попасть на Украину через границу в Брянской области. Он хотел вступить в ряды противника и воевать против России, сообщает РИА Новости .

Молодого человека задержали еще в своем регионе сотрудники УФСБ. На допросе он признался, что хотел попасть на Украину, дабы вступить в ряды противника и воевать против российских военных.

Кроме того, он попытался перевести украинской армии финансовую помощь.

Он также признался, что установил контакт с запрещенными террористическими организациями «Легион „Свобода России“* и „Русский добровольческий корпус“*. Юноша хотел вступить в ряды одной из них.

В отношении молодого человека возбудили уголовные дела факту приготовления к участию в деятельности террористической организации и приготовления к государственной измене.

*признаны террористическими и запрещены в России