В Ногинске провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей для активистов

Мастер-класс по плетению маскировочных сетей в стенах досугового центра «ПРО молодежь» собрал в этот день немало активистов и просто неравнодушных жителей Богородского округа, горящих желанием помочь фронту. Мероприятие прошло в рамках проекта «Успех в единстве поколений». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники не только освоили технику плетения, включая закручивание и привязку лент к основе, но и познакомились с важными элементами экипировки, такими как кикимора, пончо и антидроновое одеяло.

Мастер-класс стал отличной возможностью узнать на деле, как правильно подбирать цвета и разрезать ленты необходимого размера.

В столь важном мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов, депутаты Павел Ермилов, Сергей Жулябин и Анна Кириллова. Они отметили активных волонтеров, которые вносят свой вклад в поддержку бойцов СВО.

С начала СВО тысячи добровольцев по всей стране помогают бойцам, кто чем может. Кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то осваивает искусство плетения маскировочных сетей — и Богородский округ не остается в стороне.

«Регулярно встречаюсь с инициативными волонтерами, которые помогают нашим военным приблизить столь долгожданную победу… Они шьют маскировочные костюмы и сети, антидроновые одеяла и пончо, подшлемники, повязки и комплекты белья… Добровольцы изготавливают сухой душ и окопные свечи, которые так важны в полевых условиях. Это мероприятие стало не только практическим уроком, но и символом единства и поддержки, необходимой для наших защитников», — подчеркнул Владимир Хватов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.