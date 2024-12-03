В Ногинске открыли обновленный сквер Ногина в рамках народной программы ЕР

Теперь в сквере на вокзале Ногинска появилась новая тропиночная сеть. Сделана монолитная бетонная подушка, уложена брусчатка, заменен бордюрный камень. Теперь в сквере полностью торшерное освещение. Также здесь посадили деревья и установили систему видеонаблюдения, сообщает пресс-служба председателя Совета ОМСУ Владимира Хвостова.

Кроме того, в ближайшее время поставят лавочки и урны.

«Жители округа всегда очень трепетно относятся к историческим местам. Сквер Ногина одно из таких. Это наша память, наша история, которую обязательно нужно сохранять, давая ей новое дыхание и свежий импульс. В следующем году мы начнем долгожданную реконструкцию скверов Карла Маркса и Бугрова», — отметил председатель совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

В рамках сбора наказов граждан, который проходил в ходе предвыборной компании, от жителей Богородского городского округа в народную программу партии поступило более 1 400 предложений и инициатив, затрагивающих различные сферы жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.