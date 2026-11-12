В Ногинске наградили активистов «Молодой Гвардии» к 21-летию организации

В Ногинске 12 ноября 2026 года состоялось праздничное мероприятие в честь 21-летия «Молодой Гвардии Единой России». На нем отметили лучших активистов местного отделения Богородского округа. Сегодня организация объединяет более 190 тыс. активистов по всей стране.

Волонтеры Богородского отделения регулярно участвовали в гуманитарных сборах, помогали семьям участников СВО, ветеранам и другим нуждающимся в поддержке. Они организуют патриотические, социальные и спортивные мероприятия, развивают молодежные инициативы, сотрудничают с учебными заведениями и проводят студенческие турниры, вовлекая молодежь в жизнь округа.

Почетными гостями праздника стали депутат Московской областной думы Ольга Попова, председатель совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов и муниципальные депутаты Екатерина Щербакова и Павел Волнов.

Гости приняли участие в студенческих дебатах, где обсуждали актуальные темы и отрабатывали навыки аргументации. Праздник продолжился вечерней программой, объединившей участников команды.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.