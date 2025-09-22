В Нью-Йорке нашли первое подтверждение, что мир может погибнуть из-за ИИ

Капсулу с предостережением о вероятном апокалипсисе из-за ИИ нашли в Нью-Йорке

В американском Нью-Йорке во время строительства нашли капсулу времени, в которой находилось послание для потомков о вероятной гибели человечества из-за ИИ. Предмет обнаружили в 1950-х годах, он имел особую конструкцию и содержание, поэтому заинтересовал ученых, сообщает « Царьград ».

Капсулу создали из редких металлов. В середине XX века их не применяли в массовом производстве.

Найденный предмет был овальной формы и имел вставку из синтетического стекла. В нем была надпись, сделанная необычными символами. Часть из них была похожа на латинские буквы, а другая оставалась неразборчивой.

Ученые долго пытались расшифровать послание и наконец смогли. Оно якобы было датировано 2317 годом. В нем было указано, что использование биомашин и искусственного интеллекта может привести мир к катастрофическим последствиям.

Авторы послания считали, что такие технологии однажды выйдут из-под контроля и начнут угрожать людям. Также они называли капсулу ключом к недопущению катастрофы.

Американские ученые считают, что капсулу могли создать путешественники во времени. Или же она появилась в результате утечки технологий из будущего. Однако, согласно другой версии, это обычный свинцовый контейнер XIX века.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.