В Нижнем Новгороде спасли кошку, съевшую более 1 м новогодней ленты

Ветеринарам Нижнего Новгорода удалось спасти кошку, которая съела новогодние ленты, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на соцсети местной ветеринарной клиники.

«Новогодний сезон» в нижегородской ветеринарной клинике открыла 4-месячная кошка по имени Диона. Владельцы принесли пушистую красавицу с жалобами на плохое самочувствие.

Во время контрастного рентгена врачи обнаружили инородное тело в области кишечника, а во время операции извлекли две яркие новогодние ленточки. Эти «сувениры» оказались довольно длинными — 25 и 77 см. Как кошка их проглотила, остается загадкой.

После операции Диона была подключена к капельнице для восстановления. Она оставалась на стационаре до полного пробуждения.

Совсем скоро кошка вернется в клинику, чтобы снять швы. На данный момент она чувствует себя хорошо.

«Прячьте ленты, мишуру и дождик от своих четвероногих любимцев. Даже если они никогда ранее не проявляли интерес к этим предметам, все может случиться в первый раз!» — напомнили врачи.