В Нижнем Новгороде открылась первая в России выставка о животных на СВО

В Нижнем Новгороде представили уникальную выставку «Четвероногие защитники Отечества», посвященную кошкам и собакам, находящимся в зоне специальной военной операции. Экспозиция разместилась в здании Законодательного собрания Нижегородской области и включает более 30 фотографий животных, помогающих военным.

Инициатором проекта выступил сотрудник аппарата областного Заксобрания Олег Андерсон, который с 2014 года занимается гуманитарными миссиями на Донбассе. В 2022 году он добровольцем ушел на фронт, а после ранения вернулся и продолжил волонтерскую деятельность. Андерсон рассказал, что лично делал снимки животных и собирал истории о них, а позже к проекту присоединились и сами военные, присылая фотографии своих питомцев.

На выставке представлены истории собак и кошек, которые не только поддерживают бойцов морально, но и помогают выполнять боевые задачи. Например, собака Маха спасла группу военных, обнаружив диверсантов, а коты-связисты и «дронобойцы» служат наравне с людьми. Особое место занимает кот Мурзик Персикович, получивший отчество за руководство волонтерским движением.

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин отметил, что фотографии, сделанные на передовой, наполнены теплом и юмором, помогая сохранять человечность даже в сложных условиях.

После Нижнего Новгорода выставка отправится в другие города России и на передовую. В рамках проекта также стартовал конкурс для школьников и организован сбор помощи для животных на фронте.

