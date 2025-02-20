В Нижегородском зоопарке «Лимпопо» появился на свет кенгуренок

В зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде родился кенгуренок, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на соцсети страны птиц и животных.

Малыш появился на свет от кенгуру Беннетта, однако точная дата рождения остается неизвестной. Сотрудники зоопарка узнали о пополнении благодаря характерным движениям в сумке матери. Заметить новую жизнь на первых этапах возможно только благодаря этим движениям.

«Поэтому пока нам остается только ждать — малыш подрастет, окрепнет и обязательно высунет свою головку из сумки мамы!» — отметили сотрудники «Лимпопо».

Тем временем детеныши капибары и равнинной гориллы появились на свет в Московском зоопарке. Отмечается, что посмотреть на них могут все желающие в вольерах вживую или на прямых трансляциях на mos.ru.