В Нижегородской области обнаружили сгущенку низкого качества

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В ходе анализа образца сгущенки в Нижегородской области выявили нарушения

В Нижегородской области была обнаружена некачественная сгущенка, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Нарушения были выявлены в ходе пищевого мониторинга в образце сгущенного молока. Установленные показатели соотношения массовых долей жирных кислот, а также масел и жиров растительного происхождения не соответствуют принятым стандартам.

Результаты исследований были внесены в автоматизированную систему «ВЕСТА» и направлены в региональный Россельхознадзор для дальнейших мер воздействия.

Подчеркивается, что жирно-кислотный состав имеет основное значение для питательных свойств и вкусовых качеств продукта.