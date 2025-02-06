В Нижегородской области обнаружили сгущенку низкого качества
В ходе анализа образца сгущенки в Нижегородской области выявили нарушения
В Нижегородской области была обнаружена некачественная сгущенка, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Нарушения были выявлены в ходе пищевого мониторинга в образце сгущенного молока. Установленные показатели соотношения массовых долей жирных кислот, а также масел и жиров растительного происхождения не соответствуют принятым стандартам.
Результаты исследований были внесены в автоматизированную систему «ВЕСТА» и направлены в региональный Россельхознадзор для дальнейших мер воздействия.
Подчеркивается, что жирно-кислотный состав имеет основное значение для питательных свойств и вкусовых качеств продукта.