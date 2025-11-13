В Нижегородской области на ИИ-поиск животных потратят 2 млн рублей
В Нижегородской области планируется инвестировать 2 миллиона рублей в систему на основе искусственного интеллекта для обнаружения пропавших питомцев. Нейросеть будет анализировать фотографии, предоставляемые пользователями, чтобы установить местонахождение потерянных питомцев, сообщает ИА «Время Н».
Согласно информации, размещенной на портале государственных закупок 11 ноября 2025 года, Центр координации проектов цифровой экономики Нижегородской области объявляет конкурс на закупку нейросетевой программы, предназначенной для анализа изображений. Ее задача — находить и идентифицировать пропавших домашних животных.
Начальная стоимость контракта составляет 2 миллиона рублей. Прием заявок завершится 19 ноября.
Принцип работы нейросети заключается в анализе загруженных пользователями в систему фотографий животных с целью обнаружения схожих биометрических особенностей и, как следствие, нахождения потерявшихся питомцев.
Ранее министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов отмечал, что Нижегородская область является уникальным регионом в России, успешно внедрившим технологию поиска животных с использованием искусственного интеллекта.
