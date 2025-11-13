сегодня в 15:01

В Нижегородской области на ИИ-поиск животных потратят 2 млн рублей

В Нижегородской области планируется инвестировать 2 миллиона рублей в систему на основе искусственного интеллекта для обнаружения пропавших питомцев. Нейросеть будет анализировать фотографии, предоставляемые пользователями, чтобы установить местонахождение потерянных питомцев, сообщает ИА «Время Н» .

Согласно информации, размещенной на портале государственных закупок 11 ноября 2025 года, Центр координации проектов цифровой экономики Нижегородской области объявляет конкурс на закупку нейросетевой программы, предназначенной для анализа изображений. Ее задача — находить и идентифицировать пропавших домашних животных.

Начальная стоимость контракта составляет 2 миллиона рублей. Прием заявок завершится 19 ноября.

Принцип работы нейросети заключается в анализе загруженных пользователями в систему фотографий животных с целью обнаружения схожих биометрических особенностей и, как следствие, нахождения потерявшихся питомцев.

Ранее министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов отмечал, что Нижегородская область является уникальным регионом в России, успешно внедрившим технологию поиска животных с использованием искусственного интеллекта.

