В Нижегородской области могут запретить продажу алкоголя по воскресеньям

В Нижегородской области рассматривается возможность введения «сухого закона» по воскресеньям. Продажу алкоголя могут запретить в магазинах региона в последний день недели. Региональное министерство экономического развития и инвестиций представило на рассмотрение обновленный законопроект, сообщает pravda-nn.ru .

Предлагается ввести ограничение на реализацию алкогольной продукции в воскресные дни практически во всех магазинах Нижегородской области. Кроме того, законопроект предусматривает изменение времени продажи алкоголя по субботам — с 10:00 до 16:00, а в рабочие дни — с 14:00 до 20:00.

В часы действия ограничений планируется запретить также демонстрацию алкогольных напитков. Главная задача инициативы — уменьшение числа заболеваний, случаев инвалидности и смертности, обусловленных злоупотреблением алкоголем в регионе.

Данные ограничения не затронут предприятия общественного питания и магазины беспошлинной торговли. Предполагается, что закон, в случае его принятия, начнет действовать с 1 сентября 2025 года.