В Николо-Угрешском монастыре прошли памятные мероприятия

Ежегодно 22 сентября в Федеральной службе исполнения наказаний отмечается скорбная дата — День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области

Памятные мероприятия прошли в Николо-Угрешском монастыре. В обитель прибыли родственники сотрудников УИС, погибших при выполнении служебных обязанностей, для которых была организована экскурсия по территории монастыря, где они познакомились с историей его создания, особенностями архитектуры и хранящимися там наиболее почитаемыми святынями.

Осмотрев территорию Угрешской обители, гости проследовали в единственный в России Храм преподобного Пимена Угрешского, который был возведен в 2002 году на средства сотрудников УИС в память об их самоотверженных и мужественных коллегах, которые ценою собственных жизней до конца остались верны долгу. Внутри здания на мемориальных мраморных плитах увековечены имена 201 героя-сотрудника УИС.

В этом году в храме завершили роспись внутреннего убранства, благодаря чему в преддверии Дня памяти именно здесь состоялась Лития по усопшим.

По завершении молитвы почетные гости и участники мероприятия направились на территорию перед храмом, где прошел торжественный митинг. К собравшимся с приветственным словом обратился директор ФСИН России Аркадий Гостев.

«Мы склоняем голову перед светлой памятью тех, кто ценою собственной жизни выполнил служебный долг и до конца остался верным Присяге и Отечеству», — сказал Аркадий Гостев.

Директор ФСИН России выразил глубокую признательность родным и близким погибших сотрудников за стойкость, выдержку, исключительное мужество и жизненную силу, а также поблагодарил всех, кто оказывает содействие ведомству, за помощь в благоустройстве и оформлении территории Николо-Угрешского монастыря, постоянную поддержку в значимой для уголовно-исполнительной системы работе.

Перед участниками митинга выступил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ректор Московской духовной академии Кирилл. Священнослужитель в своей речи отметил, что благодаря сотрудничеству духовенства и ФСИН России восстанавливается Храм преподобного Пимена Угрешского и жизнь вокруг святыни. Его Преосвященство напомнил присутствующим, что поминовение усопших — это очень важная и нужная процедура.

«Поминая усопших, мы сохраняем свою историю и память о своем предназначении», — подчеркнул епископ Кирилл.

Митинг завершился минутой молчания в память о героически погибших сотрудниках уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и торжественным прохождением взвода почетного караула.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.