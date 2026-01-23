В нашем доме поселился экзотический сосед: новый зверек приехал в зоопарк Москвы

Новым обитателем Московского зоопарка стал самец пятнистой генеты. Этот грациозный хищник прошел карантин и теперь живет в павильоне «Животные Африки» на Новой территории. Его вольер расположен напротив вольера с дикдиками, сообщает пресс-служба зоосада.

Для комфорта животного и удобства посетителей в вольере создан режим инвертированного светового дня: поддерживается сумеречное освещение, так как генета ведет ночной образ жизни. Вольер сделан ярусным, чтобы хищник мог активно перемещаться на разные уровни.

«Самец генеты хорошо адаптируется на новом месте, большую часть времени он проводит на открытом пространстве, где его могут видеть посетители», — сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она рассказала, что в условиях зоопарка рацион хищника включает говядину, курицу, грызунов, перепелиные яйца, а также фрукты и овощи.

Специалисты уже начали ветеринарные тренинги с новым питомцем, чтобы снизить стресс от медицинских процедур и взаимодействия с людьми.

Пятнистая генета — стройный представитель семейства виверровых длиной до 1 м (вместе с пушистым хвостом), обитающий в лесах и саваннах Южной Африки. Он прекрасно лазает по деревьям и известен своей чистоплотностью. Исторически этих хищников приручали для ловли грызунов, а в средневековой Европе они даже конкурировали с кошками в качестве домашних питомцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.